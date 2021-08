Halle (Saale)/MZ - Als er in den Neunzigern sein Studium beendet hatte, heuerte er bei einer Spedition an. Er kannte das Unternehmen schon von seinem Nebenjob als Student, und das Angebot war so gut, dass er zugriff. Inzwischen ist der Mann, der jetzt Rat bei der Arbeitsagentur, bei der Berufsberatung für Erwerbstätige gesucht hat, in den Vierzigern. Er möchte sich beruflich weiterentwickeln, wie Beraterin Katja Döge aus Gesprächen mit dem Mann weiß. Die Arbeit als Auslieferungsfahrer erfüllt ihn nicht mehr.

Arbeitsagentur in Halle gibt Tipps für berufliche Perspektiven

„Jetzt sind Chancen da, die es damals, vor 20 Jahren nicht gab“, sagt Katja Döge und ist zuversichtlich, dass der Mittvierziger eine neue Perspektive finden wird. Bevorzugt bei seinem jetzigen Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sei immer die erste Adresse, wenn sich Beschäftigte an die Erwerbstätigen-Berufsberatung wenden, sagt Katja Döge. Der Fokus liege auf keinen Fall auf einer kompletten Neuorientierung. Oft sei die Unternehmensführung aufgeschlossener für eine Weiterentwicklung ihrer Angestellten, als es Arbeitnehmer vermuteten. Da spiele sicher auch der zunehmende Fachkräftemangel eine Rolle.

Wendet sich jemand an die im September seit einem Jahr bestehende Beratungsstelle, gehe es oft erst einmal darum, dessen Ziele und Vorstellungen herauszuarbeiten, berichtet Katja Dröge. Sie und ihre Kolleginnen können dann oft schon Tipps geben, etwa zu Weiterbildungsangeboten oder zu Finanzierungsquellen für neue berufliche Pläne. „Wir verstehen uns als Lotsen“, sagt die Beraterin.

Telefonische und persönliche Beratung

Auch in der Corona-Zeit macht sie deutlich, als Bezieher von Kurzarbeitergeld sich orientieren wollten. „Da stellte sich schon die Frage, ob jemand bis zur Rente in seinem Beruf bleiben will.“ Mancher habe da auch eine Chance gesehen, Köche etwa, die während des Lockdowns in Kursen für Business-Englisch ihre Fremdsprachenkenntnisse erweiterten.

Die Berufsberaterinnen für Erwerbstätige geben derzeit vor allem telefonisch Rat, planen aber auch persönliche Beratung. Am 30. August, 14 bis 18 Uhr, bieten sie Beratung im Konsul-Hotel an und am 7. September zur selben Zeit in der Stadtbibliothek. Willkommen seien neben Arbeitnehmern auch Arbeitgeber, sagt Katja Döge.

Kontaktadresse: Halle-Berufsberatung-im-Erwerbsleben@arbeitarbeitsagentur.de