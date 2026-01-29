Im Paulusviertel in Halle ist die Parksituation ohnehin angespannt. Eine neue Baustelle in der Adolf-von-Harnack-Straße nahe des Reilecks kostet nun weiteren Parkraum. Doch sie ist menschenleer.

Anwohner verärgert: Baustelle in Halle, auf der nicht gearbeitet wird, blockiert Parkplätze

In der Adolf-von-Harnack-Straße sollen demnächst die Bauarbeiten starten. Die Baustelle ist aber schon seit Mitte Januar eingerichtet.

Halle (Saale)/MZ. - „Seit einer Woche frage ich mich, was diese Baustelle in der Adolf-von-Harnack-Straße bedeuten soll“, erklärt eine Anwohnerin gegenüber der MZ. Denn Bauarbeiter sehe sie dort nicht. „Und das bei der Parkplatzsituation im Paulusviertel“, schiebt sie hinterher.