weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. CSD von Anfang an: Ants Kiel wehrt sich in Halle gegen den Rückfall in die bleierne Zeit

CSD von Anfang an Ants Kiel wehrt sich in Halle gegen den Rückfall in die bleierne Zeit

Er kennt den CSD in Halle von Anfang an: Ants Kiel hat den ersten im Jahr 1997 mitorganisiert. Hat sich seit damals wirklich so viel verändert? Und wie hat er selbst sein Outing in der NVA erlebt?

Von Denny Kleindienst 13.09.2025, 07:59
Ants Kiel hat eine Botschaft. Als Aufklärer für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat erzudem über Tausend Vorträge gehalten.
Ants Kiel hat eine Botschaft. Als Aufklärer für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat erzudem über Tausend Vorträge gehalten. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ - Unter den zahlreichen Christopher Street Days gehört der CSD Halle, der an diesem Samstag stattfindet, zu den größeren Veranstaltungen. Weit über 3.000 Teilnehmer zählte die Polizei im vergangenen Jahr. Knapp 30 Jahre zuvor waren es gerade einmal 250 bis 300 Leute, erinnert sich Ants Kiel, der 1997 den ersten Christopher Street Day in Halle mitorganisiert hat.