Er kennt den CSD in Halle von Anfang an: Ants Kiel hat den ersten im Jahr 1997 mitorganisiert. Hat sich seit damals wirklich so viel verändert? Und wie hat er selbst sein Outing in der NVA erlebt?

Ants Kiel wehrt sich in Halle gegen den Rückfall in die bleierne Zeit

Ants Kiel hat eine Botschaft. Als Aufklärer für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hat erzudem über Tausend Vorträge gehalten.

Halle (Saale)/MZ - Unter den zahlreichen Christopher Street Days gehört der CSD Halle, der an diesem Samstag stattfindet, zu den größeren Veranstaltungen. Weit über 3.000 Teilnehmer zählte die Polizei im vergangenen Jahr. Knapp 30 Jahre zuvor waren es gerade einmal 250 bis 300 Leute, erinnert sich Ants Kiel, der 1997 den ersten Christopher Street Day in Halle mitorganisiert hat.