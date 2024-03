Das Restaurant „Speiseberg“ in Halle-Kröllwitz hat seinen Michelin-Stern verteidigt. Das Team nimmt die Ehrung als Anerkennung und zugleich als Motivationsschub.

Ansporn für die feine Küche - Team des Restaurants „Speiseberg“ in Halle fühlt sich durch Michelin-Stern geehrt

Sterne-Restaurant in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Zum Beispiel die Haferwurzel. Die alte, fast vergessene Gemüsesorte ist Teil des ersten Gangs im aktuellen „Speiseberg“-Menü. Lange werden die Gäste sie in Halles einzigem Sterne-Restaurant, das die Michelin-Auszeichnung gerade zum ersten Mal verteidigen konnte, aber nicht mehr genießen können. Die Saison ist zu Ende – und zu servieren, was gerade Saison hat, ist einer der Grundsätze des Lokals mit Blick auf den Giebichenstein hoch über der Saale. Der Anspruch des Hauses? Inhaber Tobias Neumann formuliert es so: Die Gäste immer wieder zu überraschen und ihnen dabei beständig Qualität zu bieten.