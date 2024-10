Anschlag in Halle Das TEKiEZ in Halle: Ein „Raum der Solidarität“ und gegen das Vergessen

Die „Soligruppe 9. Oktober“ organisiert das Gedenken zum Jahrestag des Anschlags in Halle am TEKiEZ in der Ludwig-Wucherer-Straße. Die MZ hat mit der Initiative über Erinnerungsarbeit und ihre Forderungen an die Stadt gesprochen.