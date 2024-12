Christian (rechts) und Leander haben in der Marktkirche in Halle ein Licht für ihren Freund angezündet. Der sei beim Anschlag in Magdeburg schwer verletzt worden, sie bangen um sein Leben.

Halle (Saale)/MZ - Christian und Leander sitzen in der Marktkirche in der ersten Reihe. Vor ihnen brennt das Friedenslicht von Bethlehem. Die beiden Hallenser sind in das Gotteshaus gekommen, um zu trauern. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg bangen sie um einen Freund, der zu den Opfern oder Verletzten gehören soll.