Ein Mann hat in der Neustädter Passage auf einen Kontrahenten eingeprügelt und ihn verletzt. Weil er auch Polizisten attackierte, sitzt er nun in einer Zelle.

Halle (Saale)/MZ - Ein 26-Jähriger hat Freitagabend in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt einen anderen Mann angegriffen und durch Schläge im Gesicht verletzt. Später soll er auch alarmierte Polizisten attackiert haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Zwei Männer gerieten in Streit. Warum, ist nicht bekannt. Der 26-jährige Deutsche soll dann auf sein Opfer, ebenfalls ein deutscher Staatsbürger, eingeprügelt haben. Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden. Der Täter verschwand.

Einsatzkräfte der Polizei konnten ihn kurze Zeit später im Bereich der Skaterbahn nahe der Magistrale stellen. „Er war gegenüber den Beamten und auch unbeteiligten Passanten aggressiv. Als er die Polizisten angreifen wollte, setzten sie Pfefferspray ein“, sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Samstagvormittag.

Die Polizisten, die unverletzt blieben, brachten den 26-Jährigen unter Kontrolle. In Abstimmung mit einem Bereitschaftsrichter am Amtsgericht Halle wurde der Gewalttäter in Verhinderungsgewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle der Polizeiinspektion Halle. Gegen ihn wird nun ermittelt.