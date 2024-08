Bernd Wiegand nimmt seine Entlassungsurkunde am Donnerstag nicht persönlich entgegen. Kandidatenkarussell nimmt Fahrt auf. Wahltermin könnte im Stadtrat für Streit sorgen.

Wer zieht als Nachfolger von Bernd Wiegand als OB in den Ratshof ein? Das Spiel hat gerade erst begonnen.

Halle (Saale)/MZ - Wollte Bernd Wiegand niemandem die Genugtuung gönnen, ihm die Entlassungsurkunde als OB zu überreichen? Am Mittwochabend hatte der Stadtrat bei einer Gegenstimme dem Antrag des 67-Jährigen – vorzeitig in den Ruhestand zu gehen – zugestimmt. Damit der Rückzug aber auch rechtskräftig wird, muss der parteilose Politiker das Dokument bis zum 31. August quittieren. Allerdings ist Wiegand derzeit nicht in Halle.