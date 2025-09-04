Zwei Feste locken am Wochenende in Halles größten Stadtteil. Was man dort erleben kann.

Festgelände: An diesem Samstag soll auf dem Platz vor dem Neustadt Centrum wieder gefeiert werden.

Halle (Saale)/MZ. - Mit viel Musik und Tombola: Zum 29. Mal soll an diesem Samstag auf dem Platz am Neustadt Centrum groß gefeiert werden. Der Neustadt-Verein lädt von 10.30 bis 18 Uhr zum Neustadtfest ein.

Besucher können sich auf den Kinderchor der Grundschule am Heiderand (10.30 Uhr), die „Tanzperlen“ des Mehrgenerationenhauses (MGH) Pusteblume (11 Uhr) und die „Gravitys“ der Gemeinschaftsschule „Heinrich Heine“ (12 Uhr) freuen, wie Mitorganisator Andreas Schachtschneider ankündigt. Ab 13 Uhr spielt die Showband Trivial, ab 15.30 Uhr ist die C2HN-Karnevalsgesellschaft Neustadt zu erleben. Die Showakrobatik-Gruppe Spergau kommt um 15 Uhr auf die Bühne und um 16 Uhr schließlich die Partyband Tapetenwexxel.

Neustadtfest: Was die Veranstalter versprechen

Schachtschneider verspricht ein kurzweiliges Programm und mehr. „Das Halle-Neustadtfest ist mehr als nur ein Fest“, sagt er. „Es ist eine Gelegenheit für die Gemeinschaft, zusammenzukommen und zu feiern.“ Erwartet würden auch Schausteller, Neustädter Vereine und Institutionen sowie Firmen, die ihre Dienstleistungen und Produkte präsentieren. Zudem sollen stündlich Tombola-Preise verlost werden. Den Hauptpreis gibt es um 17.30 Uhr.

Ein paar hundert Meter weiter wird schon von diesem Donnerstag an gefeiert. Im Südpark findet das 1. NeuFest statt, organisiert von dem christlichen Verein „Gemeinsam für Halle“. Bis einschließlich Sonntag sind Kinder von 6 bis 12 Jahren und auch ihre Eltern jeweils von 14 bis 18 Uhr willkommen.