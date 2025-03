Gedichte, Lieder und der obligatorische schlesische Streuselkuchen gehören seit vielen Jahren zur Tradition der Geburtstagsfeier am Eichendorff-Denkmal.

An der Saale hellem Strande

Halle (Saale)/MZ. - Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel sind am Montagnachmittag viele Hallenser und Gäste der Stadt der Einladung des Eichendorff-Vereins gefolgt und haben mit Gesang und Gedichten an den berühmten Dichter der Romantik erinnert. Dessen Geburtstag jährte sich am 10. März 2025 zum 237. Mal.