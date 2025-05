Halle (Saale)/Merseburg/MZ. - Wer wird am Ende die Nase vorn haben? Ab jetzt kann hier online abgestimmt werden, wer beim Bürgerpreis „Der Esel, der auf Rosen geht“ in diesem Jahr den Publikumspreis erhalten wird. Vier Kandidaten stehen zur Auswahl. Das sind in alphabetischer Reihenfolge:

1. Die Organisation Medi Netz Halle, über die es in der Nominierung heißt: „Das Medi Netz sorgt dafür, dass Menschen ohne Krankenversicherung medizinische Versorgung erhalten. Hierfür gibt es Sprechstunden, zu denen zum Beispiel obdachlose Menschen gehen können. Mit Spenden werden Facharzttermine finanziert. Hier agieren vor allem junge Medizinstudenten und Mediziner ehrenamtlich. Damit sind sie auch was ihre Profession anbelangt Vorbilder in Sachen Menschlichkeit.“

2. Simone Pareigis, die sich mit ihrem Einsatz als Leiterin der halleschen Selbsthilfegruppe für Leukämie- und Lymphompatienten einen Namen gemacht hat. Sie ist als Patientenvertreterin engagiert und vertritt so die Interessen krebskranker Menschen. Seinen Anfang hat das 2003 mit ihrer eigenen Krebserkrankung genommen. „Ich habe vieles lernen müssen“, sagt die 60-Jährige über ihr Ehrenamt. Aber für sie sei es selbstverständlich, nach überstandener Krankheit etwas zurückzugeben.

3. Über die Pilzsachverständigen Halle/Saalekreis heißt es: „Rudolf Knoblich, Wolfgang Brandt, Barbara Schuldt und Manfred Schmidt tragen mit ihrem Ehrenamt zu Sicherheit, Gesundheit und Prävention bei. Durch ihr Engagement haben sie zahlreiche Menschen unserer Stadt vor gesundheitlichen Einschränkungen bewahrt und sie in der Pilzbestimmung bestens aufgeklärt.“

4. Volkmar Rohse engagiert sich, indem er Menschen bei Bewegung an frischer Luft begleitet. Aus seiner Nominierung: „Er ist jeden Morgen auf der Ziegelwiese zu finden und macht einfach so Bewegungssport und Wirbelsäulengymnastik zur Gesunderhaltung mit den Menschen, die dahin kommen.“

5. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Telefonseelsorge Halle. Zu den Prinzipien der Organisation gehört, dass die Helfer anonym bleiben. Um ihnen ein Gesicht zu geben, tritt Rita Ebken jetzt in die Öffentlichkeit. „Frau Ebken arbeitet schon viele Jahre ehrenamtlich in der Telefonseelsorge, wobei sie deutlich mehr als vier Stunden die Woche leistet“, heißt es in der Nominierung „Sie ist eine zuverlässige und kompetente Mitarbeiterin, die für Anrufer da ist. Darüber hinaus begleitet sie neue Mitarbeiter, um ihnen Mut zu machen für den Dienst am Telefon.“

6. „Sie engagiert sich mit ganzem Herzen für Schwimmer mit und ohne Behinderung und macht es möglich, dass auch Kinder mit Behinderung Erfolge, etwa bei Special Olympics Wettbewerben, erlangen können“, heißt es über Steffi Wiebach. „Jeder ist willkommen und kann, egal, mit welcher Beeinträchtigung das Schwimmen erlernen, was sonst in unserer Stadt nirgendwo anders möglich ist.“