Als die Lichterwelten am Wochenende zu Ende gingen, wurden sie dann doch noch mal zum Publikumsmagneten. Allein am vorletzten Tag strömten 3.700 Besucher in den Bergzoo Halle. Doch die Zukunft der „Magischen Lichterwelten“ bleibt ungewiss.

Noch einmal zum Hingucken: Die Lichterwelten im Bergzoo lockten zum Abschluss noch mal besonders viele Besucher an.

Halle (Saale)/MZ. - Der künstliche Nebel liegt schwer über dem Wasserbecken, als ob die Natur selbst Teil der Inszenierung wäre. In seiner Mitte erhebt sich Poseidon, der Gott des Meeres - 15 Meter groß, aus Metall und Seide, von innen in sanftes Blau getaucht.