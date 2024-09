Halle (Saale)/MZ - Der Tag der Deutschen Einheit soll in Halle ein bunter Tag werden. auf dem Marktplatz wird gesungen, gespielt und diskutiert. Und Genschers berühmte Rede am Balkon der Prager Botschaft wird auch eine Rolle spielen. „Es wird ein fest von Bürgern für Bürger“, sagte Jane Unger, Direktorin des Stadtmuseums Halle am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Das Besondere werden aber zwei Veranstaltungen sein: Um 15 Uhr tritt der Chorverband Giebichenstein mit rund 300 Sängern zum Familiensingen an. Dabei werden alte, bekannte Lieder gesungen und Kinder und ihre Eltern sind herzlich zum Mitsingen eingeladen.

Um 18 Uhr wird im Schein der Kerzen, die dann ausgeteilt werden, aus dem Liederheft zum 3. Oktober gesungen. Die Texte werden dabei auf eine Leinwand geworfen.

Wer sich vorab mit den Liedern von „Kein schöner Land“ bis zum „Kleinen grünen Kaktus“ und „We shalll overcome“ beschäftigen möchte, kann sich das Heft vorab unter www.3oktober.org herunterladen oder bestellen oder auch an den Proben in der Ulrichskirche am Samstag, 28. September, 10 bis 12 Uhr, oder am Montag, 30. September, von 19 bis 21 Uhr vorbeikommen.

Der Tag der Deutschen Einheit beginnt für die Hallenser jedoch schon um 11 Uhr an der Gaststätte „Waldkater“. Die Stadt hat zu traditionellen Pflanzaktion wieder 2.000 Bäume zur Verfügung gestellt. Sie werden in der Dölauer Heide in die Erde gebracht. Die Pflanzstelle ist nur zur wenige Fußminuten vom Treffpunkt entfernt.