26-Jähriger schlägt Nachtlager neben Zuggleisen auf

Halle (Saale)/Hohenturm - In den frühen Stunden am Sonntagmorgen hat die Notfallleitstelle der Bahn der Bundespolizei in Halle eine schlafende Person gemeldet. Wie die Beamten mitteilten, hat der Mann das Nachlager unmittelbar neben den Gleisen auf der Bahnstrecke Halle - Bitterfeld, auf Höhe Hohenturm, aufgeschlagen. Die Polizisten ließen die Strecke daraufhin sperren. Eine Streife begab sich zum Ereignisort und fand einen Mann vor, der in einem Schlafsack auf einen Kabelschacht lag und schlief. Die Beamten stellten die Identität des 26-Jährigen aus Syrien fest.

Er befand sich nach seinen Angaben auf dem Weg nach Merseburg. Da er lediglich 16 Cent Bargeld mit sich führte, konnte er sich keinen Fahrschein kaufen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer eindringlichen Belehrung über die Gefahren, in die er sich begeben hatte, wurde er des Ortes verwiesen. Die Strecke konnte um 07.17 Uhr wieder frei gegeben werden. Der 26-Jährige hatte großes Glück, dass ihm sein gewählter Schlafplatz nicht zum Verhängnis wurde. (mz)