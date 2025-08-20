Die Gemeindeverwaltung von Hoppegarten kämpft seit mehr als einer Woche mit den Folgen eines versuchten Cyberangriffs. Wie lange ist die Behörde von E-Mails und Festnetz abgeschnitten?

Keine E-Mails und kein Festnetz-Telefon mehr: Wegen eines bevorstehenden Cyberangriffs ist die Gemeindeverwaltung Hoppegarten seit mehr als einer Woche offline. (Symbolbild)

Hoppegarten - Seit rund eineinhalb Wochen ist die Gemeindeverwaltung von Hoppegarten wegen eines versuchten Cyberangriffs offline. IT-Experten seien mit den Überprüfungen befasst, wie die Gemeinde im Kreis Märkisch-Oderland mitteilte. Der „Störfall“ dauere an, hieß es. Bei dem Angriff sei versucht worden, Daten der Gemeinde zu verschlüsseln, um diese möglicherweise zu erpressen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Eine Einschätzung, wann E-Mails und Telefon wieder funktionieren, machte die Verwaltung bislang nicht. Der Schutz der Daten habe oberste Priorität, so die Gemeinde. „Erst wenn wir uns absolut sicher sein können, dass das Netzwerk nicht kompromittiert ist, werden wir beginnen, die ersten IT-Services wieder online zu nehmen.“ Auch das Landeskriminalamt, das wegen versuchter Computersabotage ermittelt, berät die Gemeinde.