20-jähriger Hallenser macht sich mit runden Köstlichkeiten selbstständig

Mohammed Fahdel Al-Lami öffnet in der Reilstraße einen Donut- und Bagel-Laden. Entstanden ist das Geschäft in nur einem Monat.

Halle (Saale) - Das Reileck ist um einen Fast-Food-Laden reicher. An diesem Dienstag eröffnet Mohammed Fahdel Al-Lami in der Reilstraße 6 seinen Donut- und Bagel-Laden, den er auf den schlichten Namen „Juicy“ getauft hat. „Das merken sich die Leute“, erklärt der 20-Jährige die Namenswahl. Wer den Laden sucht, muss sich nicht lange umsehen. Denn die Fassade ist pink angestrichen. Die Farbe verbinde er einfach mit Donuts, sagt Mohammed. Das Besondere ist: Die Donuts sind vegan.

Junger Hallenser kennt sich bereits in der Ladenführung aus

15 verschiedene Sorten der runden Teigware bietet er an. Die Auswahl reicht vom Orange-Mandel- bis zum Apfelkuchen-Donut. Die Bagels gibt es ebenfalls als vegane Variante, aber auch mit Fleisch oder Fisch. Eine Besonderheit haben auch sie: „Es sind bunte Bagels.“ Für die Farbe im Teig sorge natürlicher Farbstoff. Ein breites Angebot an Eis und Smoothies rundet das Angebot ab.

Wie man einen eigenen Laden führt, weiß Mohammed inzwischen. Ebenfalls am Reileck hat er 2019 den Döner Imbiss „Nice“ eröffnet. Das Vollkornbrot, das dort verwendet wird, liefert ihm ein Bäcker aus der Region. Welcher es ist, bleibt sein Geheimnis. Mit demselben Bäcker habe er nun auch an den veganen Donuts getüftelt. „Es ist schwierig, Donuts ohne Butter und Ei zu machen“, sagt er. Umso mehr freut es ihn, dass es geklappt hat.

Selbstständigkeit mit runden Köstlichkeiten innerhalb eines Monats

Mohammed hat in Merseburg Maschinenbau studiert und ist dann zum Studium nach Köthen gewechselt, wo er derzeit noch seinen Abschluss als Wirtschaftsingenieur macht. Er war im zweiten Semester, als er den Nice-Döner eröffnet hat. Es ist nur etwa einen Monat her, wie er sagt, als er erfahren hat, dass die Ladenfläche in der Reilstraße frei wird. Als der Vermieter ihm davon erzählte, sei er sofort hingegangen, um sich die Räume anzusehen. „Die Lage ist gut. Am Reileck kann man nicht falsch machen“, sagt Mohammed.

Also hat er den Laden gemietet, hat sich dann erst ein Konzept überlegt und kam auf die Donuts. Und weil Bagels auch rund sind und ein Loch in der Mitte haben und er neben etwas Süßem auch etwas Herzhaftes anbieten wollte, gehören sie ebenfalls zum Angebot. Die Eröffnung am 1. Juni habe er sich einfach in den Kopf gesetzt. „Ich brauche Stress“, sagt Mohammed über sich selbst. Die nötigen Geräte hat er im Internet aufgetrieben und selbst mit einem Transporter in ganz Deutschland abgeholt. Stühle und Tische hat er mit einem Freund in der Garage gebaut. Sein Professor an der Uni habe ihm gesagt, dass so eine Ladeneröffnung sechs bis acht Monate dauere. Mohammed hat ihn zu seiner Eröffnung eingeladen. (mz)