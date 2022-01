Tödlicher Unfall am Silvesterabend in Halle: Polizei sucht nach bestimmtem Fahrzeugtyp

Blumen an der Kreuzung auf der Silberhöhe, wo an Silvester ein 14-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizeidirektion Halle hat die Suche nach dem Auto eingeengt, das am Silvesterabend auf der Silberhöhe mit einem 14-jährigen Jungen zusammengestoßen war. Fahrzeugteile, die bei der Verkehrsunfallaufnahme vor Ort gesichert wurden, lassen darauf schließen, dass es sich bei dem beteiligten Auto um ein Elektrofahrzeug der Marke „VW“ vom Typ „UP“ handeln könnte, der seit September 2021 auf dem Markt ist. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei dem Unfall, der sich nahe in der Freyburger Straße auf Höhe der Einmündung der Erhard-Hübener-Straße ereignete, war der 14-Jährige schwerstverletzt worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Der Fahrer des Unfallautos hat mutmaßlich Fahrerflucht begangen, er oder sie hatte nicht angehalten, um dem Jungen zu helfen. Hinweise zu seiner Identität gibt es bislang noch nicht.

Die Polizei bittet nun erneut die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat zum Unfallzeitpunkt am 31.12.2021 gegen 21.30 Uhr etwas wahrgenommen, was zur Unfallaufklärung und zur Ermittlung des Fahrers oder der Fahrerin des beteiligten Wagens beitragen kann? Wer kennt einen Nutzer eines „VW UP“, der im Frontbereich Schäden aufweist oder jüngst aufgewiesen hat, was zeitlich mit den Geschehnissen am Silvesterabend zusammenhängen könnte? Gibt es eine Werkstatt, die mit der Behebung eines derartigen Schadens beauftragt wurde?

Telefonische Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle (Saale) unter der Rufnummer 0345/224 1291 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.