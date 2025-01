Halle (Saale)/MZ/AHS. - Zwei Mal sind die Hallenser im nächsten Monat zum Gang an die Wahlurnen aufgerufen: Am 2. Februar zur Abstimmung darüber, wer als Oberbürgermeister (OB) für die nächsten sieben Jahre Halles Geschicke leiten soll und am 23. Februar zumindest über die Zusammensetzung des 21. Deutschen Bundestages, möglicherweise aber auch in einer Stichwahl über die Besetzung des OB-Postens.

