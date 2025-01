Da war wohl jemand zu sehr auf Blickfang aus? Manche Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Halle werben teils an verbotenen Stellen.

Halle (Saale)/MZ. - Der Plakatwahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl in Halle ist in vollem Gange. An fast allen viel befahrenen Straßen hängen die Konterfeis der Bewerber an Laternen. Doch nicht überall ist das auch erlaubt. Offenbar halten sich nicht alle immer an die Regeln. An einer Stelle sind OB-Kandidaten schon aufgefordert worden, Plakate wieder abzunehmen, obwohl die Standorte vermutlich besonders vielversprechend aussahen.