Als ein Kind dem Sowjet-Panzer gegenüberstand

Halle (Saale) - Als der zehnjährige Ingo Kautz am Mittwoch, dem 17. Juni 1953, aus der Schule kommt, weiß er: Heute ist etwas anders in Halle. „Es lag etwas in der Luft. Die Stimmung war unruhig, es musste etwas geschehen“, beschreibt der 79-jährige Rentner heute. Und es stimmt: Später an diesem Tag steht der junge Ingo Kautz einem sowjetischen Panzer gegenüber. Seine Erinnerungen an diesen Mittwoch vor knapp 70 Jahren sind nach wie vor klar, so einschneidend ist Ereignis für ihn gewesen. „Damals hat man gemerkt, dass man einiges erreichen kann, wenn man zusammen steht. Gegen Willkür und eine Regierung, die man nicht haben will“, sagt er.

Stimmung beim Aufstand 1953 war „eher gelöst“

Zu Hause hört der zehnjährige Ingo den Lärm auf den Straßen und rennt nach draußen. In der Willy-Lohmann-Straße läuft er an einem Regierungsgebäude vorbei. „Dort sind Akten aus dem Fenster geflogen“, erinnert er sich. Am Reileck habe es aus einem Lautsprecher geschallt: Die Chemiearbeiter aus Buna und Leuna haben sich versammelt und sind bereits auf dem Weg nach Halle!

Ingo Kautz schließt sich einem Demonstrationszug an. Junge, Alte, Männer, Frauen. Vom Reileck marschieren sie zur Haftanstalt „Roter Ochse“. Der Junge läuft mit: „Die Stimmung war nicht aggressiv, eher gelöst. Alle hatten sich untergehakt und waren fröhlich. Ihre Gesichter werde ich nicht mehr vergessen.“

„So nah hatte ich Panzer noch nie gesehen“

Am Roten Ochsen angekommen, versuchen die Demonstranten mit einem Baumstamm das Tor der Haftanstalt zu durchbrechen, um politische Gefangene zu befreien. Später steht Ingo Kautz auf dem Hallmarkt. Dort findet eine Großkundgebung statt. Plötzlich hört er ein tiefes Grollen. Dann sieht er die Ursache des Geräusches: Von drei Seiten rollen sowjetische Panzer auf den Hallmarkt, sie richten ihre Rohre auf die Menschenmenge. Einer kommt dem Jungen ganz nah. „So nah hatte ich noch nie einen Panzer gesehen. Er war grün und riesig und als Zehnjähriger fühlte ich mich dagegen wie ein Zwerg. Es war furchteinflößend.“ Die Panzer drehen die Motoren auf, bald kann niemand mehr ein Wort verstehen. Kautz erinnert sich auch 69 Jahre später ganz genau. An seine Angst. An die Flucht in einen Hinterhof. An die Demonstranten, die mit Stöcken gegen Panzer schlagen. An die Menschen, die versuchen, auf die Panzer zu klettern.

60.000 gingen beim Volksaufstand in Halle auf die Straße

Nach Angaben des Stasi-Unterlagen-Archivs demonstrierten am Abend des 17. Juni 1953 fast 60.000 Menschen auf dem Hallmarkt und in den angrenzenden Straßen. Die Kundgebung in Halle war eine der landesweit größten dieses Tages. Angefangen hatte alles am Morgen mit einem Demonstrationszug der Arbeiter des Waggonbaus Ammendorf. Entlang der Leninallee, die heute Merseburger Straße heißt, hatten sie die Beschäftigten der anderen Betriebe mobilisiert. Über die Radiokanäle RIAS und Nordwestdeutscher Rundfunk verbreiteten sich die Informationen über den Aufstand rasant unter der Bevölkerung, obwohl die Regierung versuchte, die Sender zu stören.

Ingo Kautz sagt: „Überall gärte es in der Republik.“ Unzufrieden seien sie gewesen, wirtschaftlich vor allem über den niedrigen Lebensstandard und die Erhöhung der Arbeitsnormen, also gleichen Lohn für mehr Arbeit. Und über die politische Unterdrückung. „Da hatte sich viel über die Jahre angestaut, dass man seine Meinung nicht sagen durfte und sich immer unterordnen musste.“

„Wäre die Rote Armee nicht gewesen ...“

Nach Angaben des Stasi-Unterlagen-Archivs verloren acht Menschen in Halle ihr Leben, 43 wurden im Zusammenhang mit den Protesten verletzt, darunter Demonstranten, Unbeteiligte und Vertreter der Staatsmacht. Teile der Bevölkerung versuchten daraufhin, aus der DDR in den Westen zu fliehen.

Kautz ist sich sicher, dass die militärische Präsenz der Sowjetunion damals entscheidend war. „Wären die Rote Armee nicht gewesen, hätte man vielleicht die Regierung gestürzt“, vermutet er. Nach den politischen Protesten verbreitete das SED-Regime die Erzählung, bei den Demonstrierenden hätte es sich um Putschisten gehandelt, aufgehetzt durch eine Medienkampagne des Westens. Auch wenn es keinen Regimewechsel gab, hält Kautz die Demonstrationen nicht für umsonst. Unter anderem nahm die DDR-Regierung die Erhöhung der Arbeitsnormen als Folge wieder zurück.

Kautz ist einer der letzten Zeitzeugen vom Aufstand 1953

Die DDR blieb danach noch 37 weitere Jahre bestehen. „Ich kann diesen Tag nicht vergessen“, sagt Kautz. Als einer der wenigen noch lebenden Zeitzeugen hält er es für seine Pflicht, jedes Jahr an die historische Bedeutung der Demonstrationen vom Juni 1953 in Halle zu erinnern. Proteste jähren sich 2023 zum 70. Mal. Am Hallmarkt wurde schon mal die Gedenktafel renoviert. Die Schrift ist jetzt wieder besser lesbar. Ingo Kautz freut das: „So kann man sich gemeinsam besser erinnern.“

Dieser Text ist Teil der Aktion „Hey Halle! Her mit deiner Geschichte“ Initiiert hat das Projekt die Journalisten-Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit der MZ. Insgesamt 13 Nachwuchsjournalisten haben in Halle recherchiert - und persönliche Geschichten an besonderen und alltäglichen Orten gefunden.