Gräfenhainichen sagt Weihnachtsmärkte ab

Gräfenhainichen - Die Stadt Gräfenhainichen sagt die Weihnachtsmärkte in der Kernstadt und den Ortsteilen ab. Das teilte Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) am Montag mit. Aufgrund der derzeitigen Pandemielage sei man in Absprache mit den Ortsbürgermeistern zu dieser Entscheidung gelangt, sagte Schilling.

Die Märkte sollten ab dem zweiten Adventswochenende starten. Geplant waren diese in Hohenlubast, Schköna, Möhlau, Zschornewitz und der Kernstadt. Zumindest über etwas Weihnachtsstimmung können sich die Zschornewitzer freuen. Dort wurde am Montag der Weihnachtsbaum aufgestellt.