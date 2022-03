Festival-Sommer 2022 in Ferropolis: Großes Interesse an Splash-Karten

In Ferropolis gibt es in diesem Jahr zweimal Splash.

Gräfenhainichen/MZ - Zwar kommt das Splash-Festival nach zwei Jahren Zwangspause in diesem Jahr gleich doppelt zurück. Doch das Blue Weekend des Rap- und Hip-Hop-Festivals vom 7. bis 9. Juli ist bereits ausverkauft. Deshalb empfehlen die Veranstalter, die die nächsten Acts ankündigen, einen raschen Kartenkauf für das Red Weekend vom 30. Juni bis 2. Juli.

An beiden Wochenenden wird US-Rap-Star A$AP Rocky auf der „splash!“-Bühne erwartet. Nur für das Red Weekend ist dagegen Lil Uzi Vert dabei, der in Ferropolis sein einziges Konzert in Deutschland spielt, und Roddy Ricch aus Compton sowie die Rap-Queen Katja Krasavice.

Tickets gibt es auf der offiziellen Website www.splash-festival.de