Busfahrer soll Gästen des Whole-Festivals die Mitfahrt verweigert haben

Die Busschleife in Gräfenhainichen. Hier soll sich der Vorfall ereignet haben.

Gräfenhainichen/MZ - Gäste des Festivals „Whole“, das am letzten Augustwochenende in Ferropolis stattgefunden hat, sind nach eigenen Angaben von einem Busfahrer in Gräfenhainichen homophob beleidigt und aus dem Bus geworfen worden. Bei der Polizei ist nach MZ-Informationen Anzeige wegen Beleidigung gegen einen Fahrer eingegangen.