Nach einer Veranstaltung in der Alten Schachthalle sollen acht Täter einen Mann und Frau geschlagen und verletzt haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Helbra/MZ. - Zu einer Schlägerei ist es am frühen Samstagmorgen nach einer Veranstaltung in der Alten Schachthalle in Helbra gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei gegen 1.40 Uhr über den Notruf eine gewalttätige Auseinandersetzung gemeldet worden. Dabei wurden eine 31-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Laut Polizei hätten die beiden ausgesagt, dass sie beim Verlassen des Veranstaltungsgeländes in Richtung Hauptstraße von acht bislang noch unbekannten Tätern gemeinschaftlich angegriffen und geschlagen worden seien. Nach ihren Angaben habe es bereits während der Veranstaltung vor der Bühne einen verbalen Streit gegeben. In der Folge habe der Sicherheitsdienst einem Besucher ein Hausverbot ausgesprochen.

Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu den acht mutmaßlichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03475/670293 im Polizeirevier Mansfeld-Südharz zu melden.