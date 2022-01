Eisleben/MZ - Zwei Pkw haben sich am Donnerstagabend ein Rennen durch die Eisleber Innenstadt geliefert. In Richtung Freistraße fuhr einer der Wagen unter anderem links an einer Verkehrsinsel vorbei. Ein 30-jähriger Fahrer konnte im Bereich Oberhütte von der Polizei gestellt werden, die nun ermittelt.