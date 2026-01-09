Das neue Jahr beginnt für den Stadtrat mit zwei internen Arbeitsberatungen. Es geht um zwei heikle Themen in Eisleben.

Zwei heikle Themen stehen für Eisleber Stadträte auf der Tagesordnung

Die Fraktionen des Eisleber Stadtrats werden sich in der Malzscheune zu zwei Arbeitsberatungen treffen.

Eisleben/MZ - Für den Eisleber Stadtrat beginnt das neue Jahr nicht mit regulären öffentlichen Sitzungen, sondern mit zwei internen Arbeitsberatungen. Am 13. und am 21. Januar geht es um zwei heikle Themen, die die Stadtverwaltung im Vorfeld der normalen Beratungsfolge mit den Fraktionen besprechen will.