Das neue Jahr beginnt für den Stadtrat mit zwei internen Arbeitsberatungen. Es geht um zwei heikle Themen in Eisleben.

Von Jörg Müller 09.01.2026, 16:00
Die Fraktionen des Eisleber Stadtrats werden sich in der Malzscheune zu zwei Arbeitsberatungen treffen.
Die Fraktionen des Eisleber Stadtrats werden sich in der Malzscheune zu zwei Arbeitsberatungen treffen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Für den Eisleber Stadtrat beginnt das neue Jahr nicht mit regulären öffentlichen Sitzungen, sondern mit zwei internen Arbeitsberatungen. Am 13. und am 21. Januar geht es um zwei heikle Themen, die die Stadtverwaltung im Vorfeld der normalen Beratungsfolge mit den Fraktionen besprechen will.