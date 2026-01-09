EIL
Eisleber Stadtrat startet mit internen Beratungen Zwei heikle Themen stehen für Eisleber Stadträte auf der Tagesordnung
Das neue Jahr beginnt für den Stadtrat mit zwei internen Arbeitsberatungen. Es geht um zwei heikle Themen in Eisleben.
09.01.2026, 16:00
Eisleben/MZ - Für den Eisleber Stadtrat beginnt das neue Jahr nicht mit regulären öffentlichen Sitzungen, sondern mit zwei internen Arbeitsberatungen. Am 13. und am 21. Januar geht es um zwei heikle Themen, die die Stadtverwaltung im Vorfeld der normalen Beratungsfolge mit den Fraktionen besprechen will.