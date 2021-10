Zum 13. Mal findet Frauensport-Aktionstag in der Eisleber Sporthalle „Glück Auf“ statt

Eisleben/MZ - Das Votum ist klar ausgefallen. „Wir haben 2019 eine Abstimmung gemacht. Über 80 Prozent der Teilnehmerinnen haben dafür gestimmt, dass der Frauensport-Aktionstag in Eisleben stattfindet. Hier sind die Bedingungen einfach optimal. Wir haben eine große Sporthalle, eine Schwimmhalle, ein großes Außengelände und eine Physiotherapie“, sagt Grit Schaaf vom Kreissportbund Mansfeld-Südharz. So ist es nur folgerichtig, dass die nunmehr 13. Auflage der längst im jährlichen Sportbetrieb des Landkreises fest verankerten Veranstaltung wieder in der Sporthalle „Glück Auf“ der Lutherstadt über die Bühne gehen wird. Am Sonnabend ist es so weit, von 8.30 (Einlass ist ab 8 Uhr) bis gegen 13 Uhr geht es in der Sporthalle rund.

Die Vorbereitungen auf den Frauensport-Aktionstag laufen längst auf Hochtouren. Christine Brenning, Grit Schaaf, Annett Friedrich und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben zum Beispiel ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen kann. Im Spiegelsaal, in der Sporthalle - überall herrscht Trubel. Wie ein Blick auf den im Vorfeld der Veranstaltung veröffentlichten Flyer verrät, warten vielfältige Angebote auf die Frauen und Mädchen. So stehen unter anderem Pilates, Selbstbehauptung, Kräftigung und Drums Alive zur Auswahl.

Frauensport-Aktionstag in Eisleben mit 3G-Regeln

Dabei wäre noch viel mehr möglich gewesen. „Aber wir konnten wegen Corona nicht alles so gestalten, wie wir möchten. Wir sind erst einmal froh, dass der Sporttag überhaupt stattfinden kann. Es ist natürlich alles nicht so einfach. Aber die Frauen haben Verständnis dafür“, sagt Christine Brenning. Die Frauenwartin beim KSB fügt hinzu: „Dank der Unterstützung vom Landessportbund, der AOK und natürlich auch des Kreissportbundes können wir alles am Samstag kostenlos anbieten.“

Wie stets ist das Interesse der Frauen und Mädchen am Sporttag groß. „Für viele gehört die Teilnahme schon dazu. Jetzt kommen manchmal bereits Frauen mit ihren Töchtern“, erzählt Annett Friedrich. So ist es kein Wunder, dass die in diesem Jahr begrenzte Anzahl von Plätzen in Windeseile ausgebucht waren. Anmeldungen sind also weder telefonisch noch vor Ort in der Lutherstadt möglich. Ohnehin sind die Organisatorinnen froh, dass der Aktionstag überhaupt stattfinden kann. „Wir ziehen den Tag unter Beachtung der 3G-Regel durch. Und wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr möglich ist“, so Grit Schaaf abschließend.