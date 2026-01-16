Die Feuerwehr löscht aktuell einen Pkw-Brand auf der A 38 zwischen Eisleben und Raststätte Rohnetal.

Eisleben/MZ - Aktuell gibt es Behinderungen auf der Autobahn A38: Hinter der Auffahrt Eisleben in Fahrtrichtung Göttingen steht ein Pkw auf dem Seitenstreifen in Vollbrand.

Wie von der Polizei bisher zu erfahren war, wird die Autobahn in dem Teilbereich wegen der Löscharbeiten temporär gesperrt. Der Verkehr wird über die Bundesstraße 180 geleitet. Die Feuerwehren waren mit Sirene etwa 13.30 Uhr alarmiert worden.