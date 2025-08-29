Werner Zabel aus Wimmelburg war mit elf Medaillen der erfolgreichste Teilnehmer der „World Police and Fire Games“ aus Sachsen-Anhalt. Wie er die Wettbewerbe in den USA erlebte.

Werner Zabel aus Wimmelburg hat bei den „World Police and Fire Games“ in Birmingham, Alabama (USA), elf Medaillen gewonnen.

Wimmelburg/MZ. - Mit einem breiten Lächeln, glänzenden Augen und elf Medaillen im Gepäck kehrte Werner Zabel von den diesjährigen „World Police and Fire Games“ aus den USA zurück. „Das war ein unvergessliches Erlebnis“, sagt der 65-Jährige. Die „World Police and Fire Games“ sind vergleichbar mit den Olympischen Spielen für aktive oder ehemalige Polizisten, Feuerwehrleute, Zoll- und Strafvollzugsbeamte, Militärpolizisten und Mitglieder von Spezialeinheiten aus aller Welt.