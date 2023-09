Drei Fahrzeuge waren in den schweren Verkehrsunfall verwickelt.

Blankenheim/Wimmelburg/MZ - Einen Tag nach dem tragischen Verkehrsunfall auf der Landesstraße 151 zwischen Wimmelburg und Blankenheim, bei dem drei Menschen starben, ist der genaue Hergang des Unglücks noch nicht hundertprozentig geklärt.

Unfall zwischen Wimmelburg und Blankenheim: Kam 83-Jähriger mit Pkw von der Fahrbahn ab?

Die Ermittler der Polizei gehen anhand der Spurenlage und der Auffindesituation der Fahrzeuge aber davon aus, dass ein 83-jähriger Fahrer eines VW-Golf, der Richtung Blankenheim unterwegs war, gegen 13.30 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen ist.

Lesen Sie auch: Jaguar aus Wernigerode bei Spurwechsel gerammt - Drei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter

Das Auto kollidierte dort erst seitlich mit einem entgegenkommenden Opel Astra. Danach muss es laut Polizei zu einer Kollision des VW mit einem Hyundai gekommen sein, der ebenfalls in Richtung Wimmelburg unterwegs war. Die drei Insassen des Hyundai, drei Frauen im Alter von 61 und 82 Jahren wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Der 83-jährige Fahrer des VW überlebte das Unfalldrama, erlitt aber schwerste Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine hallesche Klinik geflogen. Der Fahrer des Opel (49) kam mit leichten Verletzungen davon.

Schwerer Unfall auf L 151: Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Beteiligten des Unfalls stammen laut Polizeisprecherin Antje Hoppen alle aus Mansfeld-Südharz. Nähere Angaben machte sie dazu nicht. Die viel befahrene Landesstraße war aufgrund der komplizierten Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme über Stunden vollgesperrt. Sie konnte erst gegen 20.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Lesen Sie auch: Auto rast auf Parkplatz und kracht gegen Baum - Mann schwer verletzt - Gesundheitliche Probleme?

Warum der 83-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Der Unfall war von Spezialisten des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Halle aufgenommen worden.

„Wir stehen hier aber noch ganz am Anfang“, sagte Hoppen. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, da der Großteil der Unfallbeteiligten nicht mehr oder derzeit nicht befragt werden könne.

Zum Unfallort waren fünf Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis geeilt, um die eingeklemmten Fahrzeuginsassen freizuschneiden. Ebenso waren ehrenamtliche Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams aus dem Landkreis vor Ort. Sie betreuten Angehörige der Unfallopfer und auch Rettungskräfte.