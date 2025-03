Feuerwehren in Mansfeld-Südharz

Eisleben/MZ. - Wie nützlich eine Drohne bei einem Einsatz sein kann, hat die Freiwillige Feuerwehr Eisleben gerade erst wieder erlebt. An dem Tag habe es irgendwo ganz in der Nähe des Feuerwehrgebäudes am Breiten Weg gebrannt, erzählte Ortswehrleiter René Wunderlich.