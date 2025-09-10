weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Sommersaison am Süßen See geht zu Ende: Wie die Saison auf dem Campingplatz in Seeburg gelaufen ist - und warum noch lange nicht Schluss ist

Sommersaison am Süßen See geht zu Ende Wie die Saison auf dem Campingplatz in Seeburg gelaufen ist - und warum noch lange nicht Schluss ist

Die Zeit der Sommer-Camper geht so langsam ihrem Ende entgegen. Wie die Bilanz der Betreiber des Campingplatzes in Seeburg ausfällt.

Von Jörg Müller 10.09.2025, 12:34
Der Campingplatz liegt direkt am Ufer des Süßen Sees.
Der Campingplatz liegt direkt am Ufer des Süßen Sees. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Seeburg/MZ. - Er ist jedes Jahr Anziehungspunkt für Tausende Urlauber und Erholungsuchende: der Campingplatz am Süßen See in Seeburg. Die MZ hat nachgefragt, wie die Bilanz für die diesjährige Sommersaison ausfällt.