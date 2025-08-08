Die in Eisleben verschwundene Munition ist wieder aufgefunden worden. Was die MZ zu den Umständen des Verlusts erfahren hat.

Wie die Polizei-Munition in Eisleben verloren gegangen ist

Verschwundene Patronen und Magazine sind wieder da

In solchen verschließbaren Sicherheitsboxen werden in den Einsatzfahrzeugen Waffen und Munition gelagert.

EISLEBEN/MZ. - Die Polizei-Munition, die Anfang dieser Woche in Eisleben verloren gegangen ist, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, seien die Einsatzmittel im Bereich Eisleben gefunden und vollständig auf einer Polizeidienststelle abgegeben worden. Weitere Details werde man nicht bekannt geben, so die Presseinformation.