Eisleben/MZ. - Die Lutherstadt Eisleben setzt große Hoffnungen in die einstige Königspfalz Helfta. Die spektakulären archäologischen Funde auf dem Gelände zwischen Windmühlenweg und Hüttengrund sollen zu einer Attraktion für Einheimische und Touristen werden.

Die Stadt hat dafür ein Projekt entwickelt, das mit Strukturwandel-Mitteln umgesetzt werden soll. Es gehört zu den neun Projekten im Landkreis, die jetzt über das Land beim Bund zur Prüfung eingereicht werden. „Wenn es als förderfähig bewertet wird, haben wir drei Monate Zeit, den konkreten Förderantrag zu stellen“, sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) der MZ.

Arbeitsrunde bei der Landesregierung tagt

„Die Frage ist noch, ob die Königspfalz ein Landesprojekt werden könnte.“ Dazu werde im März eine Arbeitsrunde bei der Landesregierung tagen, so der Bürgermeister. Als die Stadt das Projekt im Januar in der Staatskanzlei vorgestellt habe, sei auch Landesarchäologe Professor Harald Meller dabei gewesen. „Er hat das sehr befürwortet und die große überregionale Bedeutung der Königspfalz hervorgehoben.“

Staub würde es sehr begrüßen, wenn das Land die Umsetzung übernehmen würde. „Das Land hat mehr Möglichkeiten, zum Beispiel, was den Grundstückserwerb oder -tausch betrifft.“ Ansonsten würde die Stadt das Projekt umsetzen. „Wenn alles gut läuft, könnte es im nächsten Jahr losgehen“, so Staub. Laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie seien in diesem und dem nächsten Jahr auch wieder Grabungen geplant.

Hauptgebäude der Ottonen-Pfalz entdeckt

Seit 2021 sind auf der sogenannten Kleinen Klaus in Helfta unter anderem die Fundamente der von Kaiser Otto dem Großen gestifteten Radegundekirche, des Hauptgebäudes der Ottonen-Pfalz und der spätmittelalterlichen Burg Helfta mit ihrem Bergfried sowie Grubenhäuser und zahlreiche Gräber aus mehreren Jahrhunderten entdeckt worden.

Zu den herausragenden Einzelfunden gehörten ein circa 1.000 Jahre altes herrschaftliches Kindergrab, ein romanisches Bronzekruzifix aus Limoges (Frankreich) sowie Schmuckstücke, Münzen, Trachtbestandteile und Pilgerzeichen. Das Pfalz-Hauptgebäude, das Palatium, war mit einer Warmluftheizung ausgestattet.

Angebote für alle Bevölkerungsgruppen

Mit dem touristischen Angebot, das im Rahmen des Projekts geplant ist, sollen möglichst alle Bevölkerungsgruppen angesprochen. Das heißt, Einwohner, Touristen, Schulklassen und Familien – und zwar sowohl Menschen ohne Vorkenntnisse, als auch Interessierte, die ihr Wissen erweitern wollen. Entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen soll es einen kostenfrei zugänglichen Bereich und einen eintrittspflichtigen Bereich geben.

In dem Bereich ohne Eintritt sind zum Beispiel ein Mittelalter-Spielplatz, Picknickstellen, eine Amateur-Grabungsstelle und eine Veranstaltungsfläche angedacht. Im eintrittspflichtigen Bereich soll über dem einstigen Pfalzgebäude ein Schutzbau errichtet werden, wo Besucher auf einem Steg Einblicke in die offene Grabung erhalten. Dazu soll es eine kleine Ausstellung mit Infotafeln und Exponaten sowie digitalen Elementen (3-D-Modell, Audio-Guide) geben.

Acht Millionen Euro Investitionskosten veranschlagt

Die Raumkanten der Radegundekirche sollen nachgebildet und mit einer begehbaren Plattform versehen werden. Auch die Burg Helfta mit dem Bergfried sowie der Wall und der Graben sollen stilisiert nachgebildet beziehungsweise rekonstruiert werden. Zudem soll ein Besucherzentrum gebaut werden, wo auch einige der Fundstücke gezeigt werden könnten. Erschlossen werden soll das Gelände über den Windmühlenweg, der ausgebaut werden würde.

Laut einer Machbarkeitsstudie könnte die Besucherzahl zwischen 36.000 und 61.000 pro Jahr liegen. Die reinen Investitionskosten für die Königspfalz und den Bau des Besucherzentrums veranschlagt die Stadt mit rund acht Millionen Euro. Bei einer Förderung über den Strukturwandel müsste die Stadt zehn Prozent als Eigenanteil tragen.