Üben, üben, nochmals üben – Die Mitglieder des Ziegelröder Spielmannszuges 1886 bereiten sich aktuell auf die Landesmeisterschaft der Spielleute in Cattenstedt/Harz vor.

Wie der Ziegelröder Spielmannszug in Cattenstedt den Titel verteidigen will

Die Flötenspielerinnen probten gemeinsam mit den anderen Musikern in der Aula der Mansfelder Grund- und Sekundarschule.

Ziegelrode/Mansfeld/MZ. - Der Jubel kannte keine Grenzen, als der Ziegelröder Spielmannszug 1886 im vergangenen Jahr die Landesmeisterschaft der Spielleute im Landesturnverband Sachsen-Anhalt in Stapelburg gewann. Jetzt verbindet die Musikanten aus dem Mansfelder Land nur ein Ziel: die Titelverteidigung in diesem Jahr.