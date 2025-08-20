weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Landesmeisterschaft der Spielleute: Wie der Ziegelröder Spielmannszug in Cattenstedt den Titel verteidigen will

Landesmeisterschaft der Spielleute Wie der Ziegelröder Spielmannszug in Cattenstedt den Titel verteidigen will

Üben, üben, nochmals üben – Die Mitglieder des Ziegelröder Spielmannszuges 1886 bereiten sich aktuell auf die Landesmeisterschaft der Spielleute in Cattenstedt/Harz vor.

Von Daniela Kainz 20.08.2025, 08:00
Die Flötenspielerinnen probten gemeinsam mit den anderen Musikern in der Aula der Mansfelder Grund- und Sekundarschule.
Die Flötenspielerinnen probten gemeinsam mit den anderen Musikern in der Aula der Mansfelder Grund- und Sekundarschule. (Fotos: Maik Schumann)

Ziegelrode/Mansfeld/MZ. - Der Jubel kannte keine Grenzen, als der Ziegelröder Spielmannszug 1886 im vergangenen Jahr die Landesmeisterschaft der Spielleute im Landesturnverband Sachsen-Anhalt in Stapelburg gewann. Jetzt verbindet die Musikanten aus dem Mansfelder Land nur ein Ziel: die Titelverteidigung in diesem Jahr.