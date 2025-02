Der große Partychor „MSH singt“ aus Benndorf startet in ein ereignisreiches Vereinsjahr. Auftrittstermine und erste Lieder aus dem neuen Repertoire stehen fest. Worauf sich die Fans in Mansfeld-Südharz freuen können.

Wie der Benndorfer Partychor „MSH singt“ den Landkreis Mansfeld-Südharz erobern will

Benndorf/MZ. - Der Partychor „MSH singt“ ist noch nicht einmal ein Jahr alt und schon in aller Munde. Chorleiter Ferdinand Berliner bekam für dieses Jahr zahlreiche Auftrittsanfragen – sogar die Veranstalter des Kobermännchenfestes in Sangerhausen meldeten Interesse an.