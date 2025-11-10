Wer Wege aufreißt, muss sie nach dem Ende der Bauarbeiten auch wieder herrichten. Ein Beispiel, wie im Seegebiet mit diesem scheinbar simplen Grundsatz umgegangen wird.

Wie der aufgerissene Weg zwischen Elbitz und Dederstedt doch noch fertig werden soll

Seit der notdürftigen Schotterung ist an dem Weg entlang der Laweke zwischen Elbitz und Dederstedt nichts mehr gemacht worden.

Elbitz/MZ. - Wird das noch mal was mit der Wiederherstellung des Weges zwischen der Brücke über die Laweke in Elbitz (Neehausen) und dem nahen Dederstedt oder bleibt der jetzt so nur halbherzig geschottert?