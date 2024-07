„Es ist die Hölle“, schreiben die MZ-Leser auf Facebook über die Auswirkungen der Vollsperrung der Bundesstraße 80 auf die kleinen Orte hat. Warum das so ist.

Wegen der Sanierung von drei Brücken an der B80 zwischen Eisleben und Lüttchendorf bleibt die Bundesstraße bis September gesperrt.

Lüttchendorf/MZ. - „Ihr solltet mal hier versuchen zu wohnen. Es ist die Hölle“, kommentierte Carsten Waak auf Facebook den jüngsten MZ-Beitrag zum Thema Sperrung der Bundesstraße 80 zwischen Lüttchendorf und Eisleben. Nicht nur er wettert über die „absolute Katastrophe“, die die Vollsperrung in der Region herbeigeführt hat. Drei Brückenbauwerke werden dort in der Senke zwischen Eisleben und Lüttchendorf saniert. Das heißt, dass sich seit dem Beginn der Bauarbeiten der Verkehr ab der Fortuna in Lüttchendorf seinen eigenen, nämlich den kürzesten Weg sucht und der führt über die engen Straßen durch Wormsleben und Unterrißdorf.