Das Sportlerheim vom SV Wacker Helbra wird seit über 30 Jahren von den Wirtsleuten Andreas Wirth und Mayk Döll betrieben. Wohin es sie zieht, wenn sie eine Auszeit einlegen.

Welche Gerichte den Gästen auch nach 30 Jahren besonders schmecken

Helbra/MZ. - Eine Aufgabe mit Langzeitwirkung: Vor über 30 Jahren entschieden sich Andrea Wirth und Mayk Döll, das Helbraer Sportlerheim des SV Wacker Helbra zu führen. Bis heute können Gäste und Sportler auf die Wirtsleute zählen.