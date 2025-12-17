Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land investiert erfolgreich in Bildung: Während landesweit die Kita-Zahlen sinken, sind die fünf Kitas und drei Horte der Gemeinde zu 93 Prozent ausgelastet. Was Bürgermeister Blümel zu den abgeschlossenen Sanierungen, geplanten Umbauten und positiven Entwicklungen an den Grundschulen sagt.

Weiterer Fahrplan steht fest: Wie es mit der Kita in Erdeborn weitergeht

Die Kita „Marienkäfer“ in Amsdorf ist am 25. April 2025 in ihr neu errichtetes Domizil eingezogen. Zur Eröffnung erhielt Kita-Leiterin Heike Wolf zahlreiche Gratulationen.

Röblingen/MZ - Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land investiert in die Zukunft und hat Erfolg damit. Entgegen dem landesweiten Trend, dass immer weniger Kinder in den Kitas angemeldet werden, sind die fünf Kitas und drei Horte im Seegebiet Mansfelder Land sehr gut ausgelastet und zwar zu 93 Prozent. Aktuell besuchen 412 Mädchen und Jungen die Kitas und Horte der Gemeinde.