Trotz Krise können sich Gastronomiebetriebe in Mansfeld-Südharz nicht über mangelnde Reservierungen zum Jahresende beklagen. Wer noch einkehren möchte, sollte sich sputen.

Weihnachtsessen mit der Familie - Wie die Lage in den Restaurants in Mansfeld-Südharz ist

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Die Temperaturen nähern sich langsam aber beständig dem Nullpunkt, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Das alles sind untrügliche Zeichen, dass das Jahresende naht – und damit das Weihnachtsfest. Für viele Familien, Firmen und auch Freundeskreise stehen in diesen Wochen daher die Planungen für ein gemeinsames Weihnachtsessen oder für die obligatorischen Weihnachtsfeiern an. Und auch die Gastronomiebetriebe in Mansfeld-Südharz rüsten sich für das Fest der Feste.