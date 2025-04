Haben sich die Preise für eine Kugel Eis in Mansfeld-Südharz erhöht? Wir haben bei Morre Gelato , Café Oneiro, SpeiseeisTeubert und dem Eiscafé Friede nachgefragt: Was kostet Eiscreme aktuell und welche neuen Sorten gibt es ?

Was kostet eine Kugel Eis in Eisleben, Seeburg, Röblingen und Umgebung?

Eisleben/Röblingen/Seeburg/MZ. - Ein Hauch von weißer Schokolade, ein Crunch karamellisierter Haselnuss – und plötzlich heißt der Sommer „Bacio Bianco“. In Mansfeld-Südharz wird Eis in dieser Saison nicht nur geschleckt, sondern erlebt. Diese Sorte heißt übersetzt „Weißer Kuss“ und vereint weiße Schokolade und Haselnuss zu einer besonders cremigen Eiskreation. Sie kommt im Morre Gelato Eiscafé in Seeburg neu in die Tüte. Mit der Eissaison steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Preise. Eisliebhaber bekommen bei Morre Gelato nun eine Kugel für 1,80 Euro, 20 Cent teurer im Vergleich zum Vorjahr. Auch bei den verschiedenen Eisbecher-Kreationen muss künftig ein Euro draufgelegt werden.