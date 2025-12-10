weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Baumpflanzungen im Seegebiet: Warum neue Bäume in Röblingen gar nicht groß genug sein können

Baumpflanzungen im Seegebiet Warum neue Bäume in Röblingen gar nicht groß genug sein können

Warum man im Seegebiet Mansfelder Land beim Pflanzen neuer Bäume nicht auf Stecklinge, sondern auf große Bäume setzt.

Von Beate Thomashausen 10.12.2025, 07:00
Auch am Weg zwischen Aseleben und Lüttchendorf wurde gepflanzt.
Auch am Weg zwischen Aseleben und Lüttchendorf wurde gepflanzt. (Foto: Ralf Leberecht)

Röblingen/MZ. - Stecklinge? Die können noch ein bisschen in der Baumschule wachsen und gedeihen. Wenn im Seegebiet Mansfelder Land neue Bäume gepflanzt werden, dann können die gar nicht groß genug sein. Um die zwei Meter groß sind die Bäumchen, wenn sie denn gepflanzt werden.