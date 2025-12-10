Warum man im Seegebiet Mansfelder Land beim Pflanzen neuer Bäume nicht auf Stecklinge, sondern auf große Bäume setzt.

Warum neue Bäume in Röblingen gar nicht groß genug sein können

Auch am Weg zwischen Aseleben und Lüttchendorf wurde gepflanzt.

Röblingen/MZ. - Stecklinge? Die können noch ein bisschen in der Baumschule wachsen und gedeihen. Wenn im Seegebiet Mansfelder Land neue Bäume gepflanzt werden, dann können die gar nicht groß genug sein. Um die zwei Meter groß sind die Bäumchen, wenn sie denn gepflanzt werden.