  4. Beliebter Seniorentreffpunkt in Eisleben: Warum das Eisleber „Kutscherhaus“ zum Jahresende aufgegeben wird

Das beliebte „Kutscherhaus“ am Markt in Eisleben wird zum Jahresende aufgegeben. Der Verein „Nicht allein Zuhause“ bietet seine Seniorenveranstaltungen künftig an einer neuen Adresse an.

Von Jörg Müller 15.10.2025, 07:00
Das „Kutscherhaus“ im Hof der Mohren-Apotheke hat sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ. - Es hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Senioren in Eisleben entwickelt: das „Kutscherhaus“ im Hinterhof der Mohren-Apotheke am Markt 34. Dort lädt der 2010 gegründete Verein „Nicht allein Zuhause“ mit Sitz in Klostermansfeld jeweils einmal im Monat zu einem Seniorenfrühstück und einem Tanznachmittag in das historische Gewölbe ein, das früher von einer Tanzschule genutzt wurde.