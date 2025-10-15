Das beliebte „Kutscherhaus“ am Markt in Eisleben wird zum Jahresende aufgegeben. Der Verein „Nicht allein Zuhause“ bietet seine Seniorenveranstaltungen künftig an einer neuen Adresse an.

Das „Kutscherhaus“ im Hof der Mohren-Apotheke hat sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt.

Eisleben/MZ. - Es hat sich in den vergangenen drei Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Senioren in Eisleben entwickelt: das „Kutscherhaus“ im Hinterhof der Mohren-Apotheke am Markt 34. Dort lädt der 2010 gegründete Verein „Nicht allein Zuhause“ mit Sitz in Klostermansfeld jeweils einmal im Monat zu einem Seniorenfrühstück und einem Tanznachmittag in das historische Gewölbe ein, das früher von einer Tanzschule genutzt wurde.