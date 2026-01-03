Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung zwischen der B 180 und L 223 kamen die Insassen am Freitagabend mit dem Schrecken davon.

Bei einem Unfall auf der Kreuzung zwischen B 180 und L 223 wurde am Freitagabend niemand verletzt.

Eisleben/Rothenschirmbach/MZ. - Das ging nochmal glimpflich aus. Am Freitagabend gegen 20.20 Uhr war ein Auto auf der L223 aus Richtung Osterhausen kommend unterwegs und wollte an der Ampel nach links auf die B180 abbiegen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es dann im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Rothenschirmbach kommenden Wagen, welcher geradeaus in Richtung Osterhausen fahren wollte. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.