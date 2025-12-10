Margarita Andres organisiert viele Sonderfahrten bei der Mansfelder Bergwerksbahn. In diesen Tagen hatte sie mit ihrem Team rund um die traditionellen Nikolausfahrten viel zu tun. Bald startet sie mit der Wipperliese zur Reise in das weihnachtliche Prag.

Benndorf/MZ. - Margarita Andres kennt den Nikolaus persönlich. Wer kann das schon von sich behaupten? Als Mitarbeiterin der Mansfelder Bergwerksbahn weiß sie sogar, wo er sich das ganze Jahr über aufhält, wenn er keine Geschenke an die Kinder verteilt.