Tödlicher Unfall auf der L 225 76-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall zwischen Hergisdorf und Helbra – Was die Polizei zu dem Fall sagt
Nach dem tödlichen Unfall auf der L 225 bei Hergisdorf sucht die Polizei weiter Zeugen. Ein 76-Jähriger wurde von einem flüchtigen Fahrzeug erfasst und starb. Warum er im Dunkeln zu Fuß unterwegs war, bleibt offen – die Ermittler sprechen von einer Vorgeschichte.
Aktualisiert: 19.12.2025, 10:57
Hergisdorf/Helbra/MZ. - Knapp drei Tage nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 225 zwischen Hergisdorf und Helbra sucht die Polizei noch immer nach Zeugen. „Wir hoffen weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den Vorfall aufklären zu können“, sagte Polizeihauptkommissar Veit Richter.