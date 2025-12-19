Tödlicher Unfall auf der L 225 76-jähriger Fußgänger stirbt bei Unfall zwischen Hergisdorf und Helbra – Was die Polizei zu dem Fall sagt

Nach dem tödlichen Unfall auf der L 225 bei Hergisdorf sucht die Polizei weiter Zeugen. Ein 76-Jähriger wurde von einem flüchtigen Fahrzeug erfasst und starb. Warum er im Dunkeln zu Fuß unterwegs war, bleibt offen – die Ermittler sprechen von einer Vorgeschichte.