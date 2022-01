Eisleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in den Supermarkt in der Halleschen Straße in Eisleben eingebrochen. Dort stahlen sie eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Die Kriminalpolizei und Fährtensuchhunde waren im Einsatz, die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.