  4. Auftritt vor Rea Garvey: „The Voice of Germany“: Wie weit kommt Eisleber Sänger und Gitarrist?

Marc Spitze schafft es in die Castingshow „The Voice of Germany" mit namhaften Jurymitgliedern wie Nicos Santos. Wie der junge Mann die Dreharbeiten erlebte.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 15.10.2025, 10:03
Der Eisleber Marc Spitze geht in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany" an den Start.
Eisleben/MZ. - Mal was Neues wagen, raus aus der Komfortzone – der Eisleber Musiker Marc Spitze hatte sich genau das vorgenommen. Die Suche nach Talenten für die 15. Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ kam ihm da gerade recht.