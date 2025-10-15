Marc Spitze schafft es in die Castingshow „The Voice of Germany" mit namhaften Jurymitgliedern wie Nicos Santos. Wie der junge Mann die Dreharbeiten erlebte.

„The Voice of Germany“: Wie weit kommt Eisleber Sänger und Gitarrist?

Der Eisleber Marc Spitze geht in der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany" an den Start.

Eisleben/MZ. - Mal was Neues wagen, raus aus der Komfortzone – der Eisleber Musiker Marc Spitze hatte sich genau das vorgenommen. Die Suche nach Talenten für die 15. Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ kam ihm da gerade recht.