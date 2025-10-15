Die Stadt Aschersleben muss auch für 2026 wieder Konsolidierungskonzept vorlegen. Was dabei alles auf den Prüfstand soll.

Ausgaben auf dem Prüfstand: Wie die Stadt Aschersleben in den nächsten Jahren sparen will

Künftig will die Stadt Aschersleben mehr in den grundhaften Straßenausbau investieren, als nur Schlaglöcher zu flicken. So soll mittelfristig Geld gespart werden.

Aschersleben/MZ - Wie schon in den vergangenen Jahren muss die Stadt Aschersleben auch 2026 ein Konsolidierungskonzept einreichen und damit Sparpotenziale aufzeigen. Dafür gebe es zwei Gründe: Zum einen werde es nicht gelingen, die Erträge und Aufwendungen in Einklang zu bringen. Zum anderen werde die Genehmigungsgrenze für Liquiditätskredite überschritten. Somit sei zwingend ein Konsolidierungskonzept aufzustellen und vom Stadtrat zu beschließen, heißt es aus der Verwaltung.